Клинцевич: Россия и Иран сохранят дружественные отношения после выборов

"Иран – очень непростой партнер. Тем не менее, у России в данный исторический момент с этой страной есть общие долговременные интересы, которые составляют прочную основу для теснейшего взаимовыгодного сотрудничества", — сказал сенатор.

По его словам, речь идет о реализации соглашения шести стран по иранской ядерной программе и совместной борьбе против международного терроризма в Сирии. "Иран жестко и последовательно выполняет свои обязательства. Лично я, без всяких скидок, оцениваю Иран как дружественную для России страну", — сказал Клинцевич.

Так же, по мнению парламентария, следует подходить и к президентским выборам в Иране. "Уверен, кто бы ни победил, нынешний внешнеполитический курс будет продолжен. Позиции руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, определяющего этот курс, очень прочны", — сказал сенатор.