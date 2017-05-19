Американский политолог рассказал о «трёх фронтах новой холодной войны» между Россией и США

«Дело в том, что сейчас идёт холодная война (как её ни назови), и у этой войны есть три фронта, на каждом из которых ситуация может перерасти в полномасштабный вооружённый конфликт», — сказал Коэн.

По его словам, первый фронт — это страны Балтии, где НАТО наращивает беспрецедентное по своим масштабам военное присутствие. Второй — Украина, где гражданский конфликт представляет собой «опосредованную войну» между Россией и Западом. Третий фронт, по мнению Коэна, развернулся в Сирии, где российские и американские самолёты летают в одном воздушном пространстве.

«Случиться может всё что угодно. Поэтому мы рассчитываем, что наше руководство и, в частности, президент США, проявит политическую мудрость и разрядит сложившуюся напряжённость, чтобы мы все были в безопасности», — отметил политолог.