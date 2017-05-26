Столтенберг обосновал усиление НАТО «действиями России»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на проходящем в Брюсселе саммите альянса заявил журналистам, что укрепление альянсом своей обороны является «ответом на действия России». Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что делает НАТО, является взвешенным, носит оборонительный характер и является пропорциональным ответом на действия России», — ответил Столтенберг на вопрос, не приведет ли увеличение оборонных бюджетов стран НАТО к новой гонке вооружений.

При этом он отметил, что организация «стремится к лучшим и более конструктивным отношениям с Россией». Столтенберг заявил, что члены НАТО подтвердили свой подход во взаимоотношениях с Москвой — «сильную оборону вместе со значимым диалогом».

Глава альянса указал, что в этом вопросе среди всех членов организации наблюдается единство, которое «сильнее, чем когда-либо».

Отношения между Россией и НАТО серьезно осложнились весной-летом 2014 года, после присоединения Крыма к РФ и обвинений Москвы во вмешательстве в конфликт на востоке Украины.