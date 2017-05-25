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ТАСС

Генсек НАТО: отказ РФ от поддержки Донбасса стал бы важным шагом к улучшению отношений

Генсек НАТО призвал РФ отказаться от поддержки Донбасса
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Отказ России от поддержки Донбасса стал бы самым важным шагом для улучшения отношений с НАТО. Об этом заявил в интервью ТАСС генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса 25 мая.
"Когда Россия начнет соблюдать границы (Украины - прим. ТАСС) и прекратит поддерживать и финансировать сепаратистов на Востоке Украины, это будет самый важный шаг для улучшения отношений между Россией и НАТО", - заявил генсек.
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ИТАР-ТАСС
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