Генсек НАТО: отказ РФ от поддержки Донбасса стал бы важным шагом к улучшению отношений

Отказ России от поддержки Донбасса стал бы самым важным шагом для улучшения отношений с НАТО . Об этом заявил в интервью ТАСС генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса 25 мая.

"Когда Россия начнет соблюдать границы (Украины - прим. ТАСС) и прекратит поддерживать и финансировать сепаратистов на Востоке Украины, это будет самый важный шаг для улучшения отношений между Россией и НАТО", - заявил генсек.

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