Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным

Удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является нелегитимным и противозаконным вне зависимости от того, что было его причиной. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров

"Сам удар по позициям проправительственных сил Сирии был оправдан со стороны американского командования тем, что эти правительственные силы создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с коалицией, возглавляемой американской стороной", - сказал министр.

"Чтобы ни было причиной, по которой командование США приняло такое решение, этот удар является нелегитимным, противозаконным, - подчеркнул Лавров. - Это очередное грубое нарушение суверенитета САР".

По мнению Лаврова, новый удар ВВС США подтверждает стремление Вашингтона развернуть запрещенную в РФ террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" на борьбу против законного правительства Сирии.

По его словам, в Москве встревожены размытием общего понимания о необходимости объединить тех, кто "реально противостоит на земле и в воздухе террористам из ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта", прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". - Прим. ТАСС ) и бывшей "Джебхат ан-Нусры".

"Мы видим подтверждение стремления развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов, включая "Джебхат ан-Нусру", на борьбу против законного правительства Сирии", - подчеркнул министр.

"Все это происходит на фоне нарастающих призывов из Вашингтона к тому, чтобы прекратить все контакты с (президентом Сирии Башаром) Асадом, - указал Лавров. - В Конгрессе, как вы знаете, уже принят закон, который требует наказывать всех, кто сотрудничает с законным правительством Сирии".

"Конечно, это уводит нас в сторону от сирийского урегулирования и от главной задачи этого урегулирования - недопущения захвата Сирии и других частей Ближнего Востока террористами, - отметил глава российского дипведомства. - Так то, что мы сейчас слышим в отношении позиции Вашингтона по Сирии, - это, по сути, потакание террористам".

ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли 18 мая удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды "представляли угрозу для США и их партнеров".