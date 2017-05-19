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WSJ: российские подводники грозят закрыть Европу для американских конвоев
Российские подводные лодки, незаметно действующие в водах Атлантики и Арктики, представляют «угрозу» для военных поставок США европейским союзникам по НАТО, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявления руководства альянса и военных экспертов. По данным издания, для противостояния «российской угрозе» НАТО намерено реорганизовать структуру командования и выделить дополнительные средства на защиту арктических и атлантических вод в случае возможного конфликта.
НАТО может возобновить работу военно-морского командования времён холодной войны, чтобы воспрепятствовать «возросшей активности российских подлодок в Арктике» и «защитить атлантические маршруты в случае конфликта», сообщает журналист The Wall Street Journal Джулиан Барнс со ссылкой на данные чиновников альянса. Дискуссии на эту тему свидетельствуют, что НАТО сконцентрировано на усовершенствовании обороны от «возрождающейся России», несмотря на то что администрация Трампа призывает больше сосредоточиться на борьбе с терроризмом. Как пишет Барнс, главные военные представители стран НАТО собрались на этой неделе в Брюсселе и обсудили реорганизацию командной структуры. По словам военных экспертов, российский подводный флот всё в большей степени способен действовать в Арктике и Северной Атлантике без обнаружения. Развитие стратегий по защите атлантических морских маршрутов приобрело большое значение в рамках планов по транспортировке тяжёлого вооружения из США в Европу в случае конфронтации с Россией. По мнению специалистов, российский подводный флот может «затруднить защиту американских конвоев». Исследователи из вашингтонского Центра новой американской безопасности доложили генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о «военных вызовах» в Арктике и Атлантике. Они продемонстрировали результаты в симуляции, в которой российские субмарины прерывают военные учения альянса, нападают на американский транспортный корабль, перерезают подводный кабель между Исландией и Канадой и таким образом нарушают глобальные коммуникации. Командование НАТО, которое будет заниматься данными проблемами, может разработать военные планы для «преодоления угроз» и подтолкнуть союзников сделать значительные инвестиции в разведывательные самолёты, корабли и прочую военную технику, пишет автор материала. «Мы должны оценить потенциальные угрозы со всех сторон, в том числе в Северной Атлантике и Арктике», — заявил генерал армии Чехии и глава военного комитета НАТО Пётр Павел. НАТО планирует реорганизовать военное командование к февралю 2018 года. Однако до этого дипломаты должны выяснить, кто из членов альянса возглавит командование, каковы будут его конкретные обязанности и его местонахождение. США уже выделили деньги на модернизацию авиабазы в Кефлавике, однако, по словам научного сотрудника Центра новой американской безопасности Джерри Хендрикса, для Атлантики и Арктики необходимо «больше патрульных катеров, подлодок и дополнительной авиации». Если российские субмарины способны незаметно проплывать через воды Исландии, они могут «угрожать поставкам, осуществляемым США для европейских союзников». Если США не смогут поставлять технику в Европу, то НАТО будет ослаблено, подчеркнул Хендрикс. «Инвестиции, которые мы делаем, крайне важны для обеспечения победы в любом будущем конфликте», — резюмировал американский эксперт.
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