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В МИД России назвали неприемлемым удар США по проправительственным войскам в Сирии
Заместитель главы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что за день до удара коалиции во главе с США по сирийским военным был также нанесён удар по мирным жителям.
По словам Гатилова, такие действия являются неприемлемыми и они не способствует урегулированию.
«Буквально за день до этого был нанесён удар, в результате которого погибло большое количество гражданского населения в Сирии, что тоже является неприемлемым и, конечно, не способствует созданию благоприятной политической обстановки», — цитирует РИА Новости Гатилова.
Ранее коалиция во главе с США подтвердила факт нанесения удара по колонне проправительственных сил в Сирии. В штабе коалиции и Пентагоне объяснили данные действия «самозащитой» и тем, что в районе города Ат-Танф располагаются войска «проверенных партнёров», участвующих в борьбе с «Исламским государством»*. * «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России
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