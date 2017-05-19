В МИД России назвали неприемлемым удар США по проправительственным войскам в Сирии

Заместитель главы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что за день до удара коалиции во главе с США по сирийским военным был также нанесён удар по мирным жителям.

По словам Гатилова, такие действия являются неприемлемыми и они не способствует урегулированию.

«Буквально за день до этого был нанесён удар, в результате которого погибло большое количество гражданского населения в Сирии, что тоже является неприемлемым и, конечно, не способствует созданию благоприятной политической обстановки», — цитирует РИА Новости Гатилова.