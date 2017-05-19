СМИ назвали дату первого рейса между Японией и Южными Курилами

Первый авиарейс между Японией и Южными Курилами состоится 18 июня. Об этом сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на правительственные источники, передает РИА "Новости".

В апреле в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин пообещал, что российские власти обеспечат прямой перелет бывших японских жителей Курильских островов с целью посещения могил их предков.

В свою очередь Абэ поблагодарил Путина и рассказал о желании японцев "без стеснения" посетить могилы своих предков и встретить утро на своей малой родине.