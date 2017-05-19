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Министр обороны Швеции назвал Россию главным вызовом для безопасности Европы
Фото: Петер Хультквист © EPA/VALDA KALNINA
Министр обороны Швеции Петер Хультквист во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом назвал Россию главным вызовом для безопасности Европы.
«Сегодня мы поговорим об общих вызовах. С моей точки зрения, Россия — это главный вызов. Россия бросила вызов европейской модели безопасности. Она оказывает дестабилизирующее воздействие в Северной Европе и за её пределами», — цитирует Хультквиста ТАСС.
По его мнению, примером «российской агрессии» является ситуация на Украине.
В январе премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил о стремлении его страны к разрядке в отношениях с Россией.
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