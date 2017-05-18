В Совфеде заявили о наивысшей напряженности в Сирии из-за удара ВВС США

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что авиаудар ВВС США по автоколонне в Сирии привел к наивысшей напряженности в этой стране. По его словам, в сложившейся ситуации могут быть "обрублены концы, которые потом будет крайне сложно связать". При этом он подчеркнул, что не верит в то, что приказ об ударе ВВС коалиции по автоколонне в Сирии отдал президент США Дональд Трамп

Авиаудар ВВС США по автоколонне в Сирии привел к наивысшей напряженности в этой стране, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Ситуация в Сирии, что касается действий там коалиции, возглавляемой США, похоже, пошла в полный разнос", - приводит слова сенатора "Интерфакс"

По его словам, из-за ухудшающейся ситуации в Сирии сейчас могут быть "обрублены концы, которые потом будет крайне сложно связать".

При этом сенатор сомневается, что приказ об ударе по сирийским правительственным войскам отдал лично президент США Дональд Трамп. "Ему сейчас просто не до этого. Но политический скандал, спровоцированный определенными силами вокруг нового президента, несомненно, сказался на действиях военного руководства на Ближнем Востоке", - сказал Клинцевич.

Ранее стало известно, что возглавляемая США коалиция атаковала автоколонну проправительственного ополчения в Сирии. В результате она была полностью уничтожена. СМИ сообщали, что в ее составе находились военнослужащие сирийской правительственной армии, а также бойцы добровольческого формирования, которые пользуются поддержкой Ирана.

Сама коалиция объяснила свое решение об атаке тем, что проправительственные силы, продвигавшиеся внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа, создали угрозу для партнерских сил США в этом районе.

В заявлении коалиции говорится, что "эти меры были приняты после того, как стало очевидно, что попытки России отговорить сирийские проправительственные силы от движения на юг в направлении на Ат-Танф были неудачными". Там добавили, что перед ударом, коалиция произвела предупредительные выстрелы.