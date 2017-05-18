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Лавров прокомментировал сообщения о «секретах» от Трампа советской шуткой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о якобы переданных ему «секретах» во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
«Иногда складывается ощущение, что многие СМИ США работают на основе принципа, который был популярен и распространён в Советском Союзе. Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета «Правда», в которой нет известий, и есть газета «Известия», в которой нет правды», — сказал Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин назвал политической шизофренией сообщения американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы передал главе российского МИД Сергею Лаврову секретные данные.
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