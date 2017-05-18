Захарова прокомментировала видеообращение Усманова к Навальному

По мнению Захаровой, то, что сделал Усманов, записав видеообращение к Навальному, будут изучать в вузах и колледжах специалисты по риторике и пиару.

«Великий же и могучий имеет для таких случаев чёткую и далеко не новаторскую классификацию — «положить на». И Усманов «положил на Навального» так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все «положены на». «Тьфу на тебя» — и нет больше никого. Круто, потому что по-мужски», — написала представитель российского МИД.

Ранее сообщалось, что миллиардер Усманов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором отвечает на обвинения в свой адрес.