Киев разработает законопроект о разрыве связей украинцев с россиянами

Украинские националисты разрабатывают законопроект на основе идеи директора Украинского института национальной памяти (орган исполнительной власти страны) Владимира Вятровича , который предложил разорвать даже «родственные связи» украинцев с россиянами.

По словам источника «Известий» в Верховной раде, фактически ставится задача построить «мононацию», а многовековая взаимосвязь с Россией этому явно мешает. Поэтому, к примеру, поездки к российским родственникам вполне можно причислить к угрозам национальной безопасности Украины.

Другой источник отметил, что «инициатива прорабатывается», но «надо учесть очень много нюансов». К тому же, «слова Вятровича — вброс с несколько завышенным градусом, чтобы потом можно было принять законопроект в более мягкой форме». Один из вариантов – начать «забывать о России» с чиновников, а простых людей пока не трогать.

Депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий считает, что «инфекция, поддержанная Западом, разлагает общество», используя языковые, религиозные и даже родственные факторы. Однако в регионах, по его словам, «растет ненависть к власти», поскольку антироссийских инициатив с 2014 года было много, а внутренняя ситуация на Украине к лучшему так и не поменялась.

Подробнее — в материале «Известий»:

В Киеве хотят законодательно разорвать связи украинцев с россиянами