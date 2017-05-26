Киев разработает законопроект о разрыве связей украинцев с россиянами

Украинские националисты разрабатывают законопроект на основе идеи директора Украинского института национальной памяти (орган исполнительной власти страны) Владимира Вятровича , который предложил разорвать даже «родственные связи» украинцев с россиянами.

По словам источника «Известий» в Верховной раде, фактически ставится задача построить «мононацию», а многовековая взаимосвязь с Россией этому явно мешает. Поэтому, к примеру, поездки к российским родственникам вполне можно причислить к угрозам национальной безопасности Украины.

Другой источник отметил, что «инициатива прорабатывается», но «надо учесть очень много нюансов». К тому же, «слова Вятровича — вброс с несколько завышенным градусом, чтобы потом можно было принять законопроект в более мягкой форме». Один из вариантов – начать «забывать о России» с чиновников, а простых людей пока не трогать.