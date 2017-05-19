НАТО готовит ответ российским подлодкам в Арктике

НАТО может возродить Верховное главнокомандование вооруженными силами альянса в Атлантике, чтобы защититься от российских подлодок. Об этом сообщает The Wall Street Journal . Верховное главнокомандование было упразднено в 2003 году.

«Мы должны оценить потенциальные угрозы со всех сторон, в том числе в Северной Атлантике и Арктике», — рассказал генерал армии Чехии и глава военного комитета НАТО Петр Павел

Командование может быть уже реорганизовано к февралю 2018 года.

Однако сначала дипломатам и чиновникам организации предстоит решить, кто из членов возглавит командование, а также определить его конкретные обязанности.

Встреча генералов стран НАТО, на которой обсуждались вопросы возвращения Верховного главнокомандования, состоялась в Брюсселе на этой неделе. Военные отметили, что "активность российских подлодок" в Арктике заметно возросла, поэтому альянсу необходимо быть готовыми к защитите атлантических маршрутов в случае конфликта.