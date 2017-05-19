СМИ: Трамп встретился с юристами после назначения спецпрокурора по России

Президент США Дональд Трамп созвал свою команду юристов в четверг, 18 мая, чтобы обсудить детали расширения расследования о «связи» представителей его предвыборного штаба с Россией. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Трамп обсудил с адвокатом Trump Organization Майклом Коэном и юрисконсультом Белого дома Доном Макгэном то, как будет проходить расследование под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, а также взаимодействие с экс-главой ФБР

Отмечается, что Макгэн рекомендовал Трампу проявлять осторожность во время своих выступлений, а также подробно объяснил помощникам главы государства, как правильно вести документацию.