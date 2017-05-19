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СМИ: Трамп встретился с юристами после назначения спецпрокурора по России
Президент США Дональд Трамп созвал свою команду юристов в четверг, 18 мая, чтобы обсудить детали расширения расследования о «связи» представителей его предвыборного штаба с Россией. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, Трамп обсудил с адвокатом Trump Organization Майклом Коэном и юрисконсультом Белого дома Доном Макгэном то, как будет проходить расследование под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, а также взаимодействие с экс-главой ФБР.
Отмечается, что Макгэн рекомендовал Трампу проявлять осторожность во время своих выступлений, а также подробно объяснил помощникам главы государства, как правильно вести документацию.
Ранее Трамп заявил, что уважает решение Минюста о назначении специального советника по расследованию «вмешательства России в выборы», однако считает всю историю о якобы сговоре с Москвой охотой на ведьм.
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