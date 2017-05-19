Трамп назвал назначение спецпрокурора по России частью «охоты на ведьм»

Президент США Дональд Трамп считает, что назначение спецпрокурора по «вмешательству России в США в 2016 году» — «охота на ведьм». Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом , передает .

«Я считаю, что все это сильно нам вредит. Мы видим, что страна запуталась, она разделена», — сказал Трамп. Он добавил, что не просил предыдущего директора ФБР США Джеймса Коми прекратить расследование, касающееся бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна , ушедшего в отставку 13 февраля «из-за предоставления Белому дому неполной информации» о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком

Ранее президент уже утверждал, что не опасается расследования. По его словам, оно покажет, что между его избирательной кампанией и иностранной державой «не было сговора». «Я с нетерпением жду закрытия этого дела. При этом я никогда не перестану бороться за людей и вопросы, которые имеют самое большое значение для будущего нашей страны», — подчеркнул Трамп.