В США одобрили переименование перекрестка у посольства РФ в площадь Немцова

Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам одобрил в среду законопроект, который предполагает переименование перекрестка перед посольством России в Вашингтоне в площадь Бориса Немцова, говорится в сообщении на сайте комитета.

Чтобы законопроект стал законом, он должен быть одобрен голосованиями сената и палаты представителей, а также подписан президентом США.

Цель законопроекта, который спонсировал сенатор Марко Рубио , в том, чтобы официальный адрес посольства России в Вашингтоне изменился, и в нем значилось "площадь Немцова". Аналогичный шаг был предпринят в советское время, когда небольшое пространство перед резиденцией посла СССР в США переименовали в площадь Сахарова в честь академика и диссидента Андрея Сахарова