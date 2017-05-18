«Ведомости»: Кремль освободил пять регионов от необходимости повышать явку на выборах

Кремль освободил пять регионов от работы по повышению явки на региональных выборах, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники. По словам двух из них, из-за обеспокоенности низкой явкой Кремль поставил перед всеми регионами задачу по ее повышению на губернаторских выборах в текущем году. Однако в итоге от необходимости повышать явку освободили Свердловскую, Ярославскую, Калининградскую, Кировскую области и Бурятию. Другой близкий к Кремлю собеседник газеты считает, что в список необходимо добавить Севастополь. Один из источников «Ведомостей» допустил, что работа над повышением явки может сыграть против кандидатов, выступающих от имени властей.

В феврале «Ъ» стало известно, что в администрации президента обсуждали несколько мер, которые бы помогли повысить явку избирателей на выборах президента в 2018 году. Среди них рассматривалась возможность упростить процедуру голосования по месту пребывания избирателей, а также увеличение вдвое количества избирательных участков.

В апреле эксперты Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина выступили за полную отмену открепительных удостоверений на выборах. Эксперты предложили также подумать о смягчении муниципального фильтра на губернаторских выборах.