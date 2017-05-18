Палата представителей конгресса США приняла в среду законопроект, в котором предлагается закрепить обвинения в адрес ВКС России в преднамеренных бомбардировках мирного населения в Сирии.

Обвинения, которые ранее выдвигались лишь на уровне заявлений, зафиксированы в законопроекте за номером 1677, предусматривающем санкции за поддержку, в том числе и военную, властей Сирии.

Россия, которая с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ* по просьбе властей страны, упомянута в законопроекте один раз в разделе, который определяет порядок приостановки санкций в ряде случаев. Один из случаев описан следующим образом: "… (если) силы правительства Сирии или связанные (с ними) силы, включая (группировку) "Хезболла" , нерегулярные иранские силы, российские правительственные авиационные средства, больше не занимаются преднамеренным поражением медицинских учреждений, школ, жилых районов, мест массового скопления людей, включая рынки, что является вопиющим нарушением международных норм".

После утверждения палатой законопроект поступает на рассмотрение сената, а затем на подпись к президенту страны.

С 30 сентября 2015 года Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам "Исламского государства" * в Сирии. Генштаб ВС РФ сообщал, что боевики ИГ* несут ощутимые потери и меняют тактику, рассредоточивая силы и укрываясь в населенных пунктах. По словам российских военных, цели выбираются на основе разведданных России, Сирии, Ирака и Ирана, применяется высокоточное вооружение. Посол Сирии в России Рияд Хаддад ранее подтвердил, что удары наносятся именно по террористическим вооруженным группировкам, а не по оппозиции или гражданскому населению.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки "Исламское государство"* и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.