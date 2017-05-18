Миграционные карты станут электронными

Вместо бумажных миграционных карт со штампом пограничников, которые иностранцы получают при въезде в Россию, гостя страны будут просто вносить в базу данных. К этой базе и будут обращаться правоохранительные органы при проверке документов. Минкомсвязи уже направило техническое задание и план мероприятий по проекту на согласование в МВД и ФСБ

Как следует из презентации Минкомсвязи (имеется в распоряжении «Известий» ), в 2016 году первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил заинтересованным ведомствам представить предложения о возможности перевода миграционной карты в электронный вид. Подкомиссия по использованию ИТ при предоставлении государственных и муниципальных услуг правительственной комиссии по использованию ИТ подготовила решение о реализации плана до 30 июня 2019 года.

Как пояснили «Известиям» в Минкомсвязи, бумажную карту предлагается заменить записью в централизованном реестре. Один из участников подкомиссии по ИТ уточнил, что нынешние карты заполняет их получатель, но в новую систему вносить данные будут представители погранслужбы.

Это уменьшит количество ошибок и сократит время прохождения въездного контроля.

К тому же автоматизация позволит точнее учитывать население и транспортные потоки.

Бумажные миграционные карты заполняет их получатель, в новую систему вносить данные будут представители погранслужбы.

Это уменьшит количество ошибок и сократит прохождение въездного контроля.

Минобороны, МИД, При реализации проекта предполагается использовать инфраструктуру государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность (система «Мир», к одноименной платежной системе отношения не имеет). Она уже создана, сейчас ее переводят на свободное программное обеспечение и российское оборудование (сервера на микропроцессорах «Эльбрус»). К системе «Мир» подключены Минкомсвязи, Минфин Минтранс , МВД, ФСБ и Росморречфлот.

В 2004 году Россия и Белоруссия подписали протокол об использовании единой миграционной карты. Для запуска «электронного» проекта в этот документ придется вносить изменения, говорится в презентации. Необходимо скорректировать и ряд внутрироссийских нормативных актов.

В минсвязи Белоруссии сообщили, что перевод миграционных карт в электронный вид не относится к их компетенции. В МВД Белоруссии не ответили на запрос «Известий». ФСБ России также не предоставила оперативного комментария.

По мнению директора по проектной деятельности Института развития интернета Арсения Щельцина, перевод миграционных карт на новый формат оптимизирует контроль в этой сфере.

— Документ необходимо будет заполнить один раз. Сейчас данные вводят дважды — иностранец, а потом специалист, ответственный за заполнение Центрального банка данных учета иностранных граждан, — отметил он. — Бумажная карта может содержать ошибку, к примеру, в фамилии, из-за чего в базе данных появятся дубли.

Зампредседателя профсоюза трудящихся-мигрантов Турсуной Алимардонова

отметила, что новый порядок выдачи карт упростит работу госструктур. Но призвала дублировать компьютерные данные на бумажном носителе.

— Конечно, техника развивается, но в компьютер может попасть вирус, а связь с базой может отсутствовать в нужный момент, — предположила она. — Иностранцу, возможно, плохо знающему русский язык, в таких случаях будет непросто общаться с российскими правоохранительными органами.

По словам Турсуной Алимардоновой, необходимо тщательно продумать, как в новых условиях будет выглядеть постановка на миграционный учет в месте пребывания. И новые процедуры нужно будет объяснить иностранцам.

По информации «Известий», ежегодно в России выдается около 18 млн миграционных карт.