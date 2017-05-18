Трамп отреагировал на назначение спецпрокурора по «вмешательству России»

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование, которое будет проводить назначенный специальный советник по «вмешательству России в выборы в США в 2016 году», покажет, что между его кампанией и иностранной державой «не было сговора». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на распространенное в среду, 17 мая, заявление Белого дома.

«Как я уже неоднократно заявлял, тщательное расследование подтвердит то, что мы уже знаем, — не было никакого сговора между моим штабом и каким-либо иностранным субъектом», — говорится в обращении.

«Я с нетерпением жду закрытия этого дела. При этом я никогда не перестану бороться за людей и вопросы, которые имеют самое большое значение для будущего нашей страны», — подчеркнул Трамп.