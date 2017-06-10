Главные события у вас в почте
Белый дом: Решение о встрече Путина и Трампа в Гамбурге не принято
Решение о встрече американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина "на полях" саммита "двадцатки" в немецком Гамбурге еще не принято. Об этом РИА Новости проинформировали в Белом доме.
"Мы еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения", - сказал агентству представитель администрации США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи лидеров двух стран, отметил, что "есть понимание", что она может состояться на полях саммита G20 в Гамбурге седьмого-восьмого июля. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что подготовки не ведется и какой-либо конкретики нет.
Оставить комментарий