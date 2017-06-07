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Песков рассказал каким образом может пройти встреча Путина и Трампа

Песков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа
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Вероятная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может пройти пройдет без традиционного заявления для представителей СМИ, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Ранее Песков сообщил, что "два президента будут одновременно находиться на "двадцатке" в Гамбурге – это может стать хорошим поводом для их встречи". Посол США в России Джон Теффт, в свою очередь, заявлял об отсутствии договоренности о встрече Путина и Трампа, в том числе на "большой двадцатке".
"Только встреча", — сказал Песков, отвечая на вопрос "Известий" про заявление для прессы.
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Политика
газета "Известия"
Владимир Путин Дмитрий Песков Дональд Трамп Джон Теффт
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