Власти Украины заподозрили в желании запретить Солнце

ТАСС Украинские власти могут запретить Солнце. С таким ироничным предположением в связи с запретом георгиевской ленточки на Украине выступил Леонид Калашников . Слова председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками передает

«Начали с запрета русского языка, потом перешли к запрету коммунистической символики, сейчас пошли дальше - уже добрались до царской России. […] Я могу привести только такое сравнение, что завтра они попытаются запретить Солнце», — заявил Калашников.