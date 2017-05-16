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Власти Украины заподозрили в желании запретить Солнце
Украинские власти могут запретить Солнце. С таким ироничным предположением в связи с запретом георгиевской ленточки на Украине выступил Леонид Калашников. Слова председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками передает ТАСС.
«Начали с запрета русского языка, потом перешли к запрету коммунистической символики, сейчас пошли дальше - уже добрались до царской России. […] Я могу привести только такое сравнение, что завтра они попытаются запретить Солнце», — заявил Калашников.
16 мая Верховная рада приняла закон, согласно которому за ношение георгиевской ленточки будут судить. Возможное наказание – штраф до 190 долларов и административный арест сроком до 15 суток. Исключение сделано для медалей Великой Отечественной войны, в оформлении которых использована георгиевская лента. Авторы законопроекта пояснили, что георгиевская лента – это «символ пророссийских сепаратистов». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала это решение антидемократичным. По ее словам, законопроект ставит под вопрос возможность объединения Украины.
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