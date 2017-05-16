Симоньян рассказала о «методах» работы ЦРУ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала реакцию ЦРУ на заявление бывшего сотрудника американской разведки Рэя Макговерна о том, что руководство ведомства могло само вмешаться в президентские выборы в США.

«Метод работы ЦРУ: 1. Опубликовать доклад, полный бреда и без единого доказательства. 2. Ссылаться на него как на истину в последней инстанции. 3. Всех, кто не согласен, называть пропагандой. 4. Done», — отметила Симоньян.

Ранее Макговерн в программе Going Underground на телеканале RT заявил, ссылаясь на данные WikiLeaks , что руководство ЦРУ само могло вмешаться в президентские выборы в США.

В ответ на запрос RT прокомментировать данное выступление ЦРУ заявило, что ответственность России за взлом на президентских выборах в США является «общепризнанным фактом». Кроме того, ведомство назвало Джулиана Ассанжа «лучшим другом террористов и диктаторов».

Комментируя данное заявление, Ассанж назвал ЦРУ самой некомпетентной разведкой в мире.