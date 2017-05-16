Власти Украины заподозрили в желании запретить Солнце

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сравнил запрет георгиевской ленты на Украине с действиями фашистов. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 мая.

«Я могу привести только такое сравнение, что завтра они попытаются запретить Солнце», — сказал депутат. Он также напомнил, что украинские власти уже запретили коммунистическую символику.

Ранее во вторник стало известно, что Верховная Рада Украины запретила использование георгиевской ленты в стране. За ношение или демонстрацию этого символа грозит штраф, а в случае повторного нарушения — арест на срок до 15 суток.

Спикер Рады Андрей Парубий пояснял, что соответствующий законопроект был разработан из-за столкновений во многих городах Украины между радикалами и демонстрантами, вышедшими отмечать День Победы.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики».