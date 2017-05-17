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Ройзман будет баллотироваться в губернаторы от "Яблока"
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что на выборы губернатора Свердловской области будет выдвигаться от партии "Яблоко". Об этом он сообщил в своем твиттере.
"Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской Области от "Яблока". Григорию Явлинскому - спасибо за позицию и поддержку", - написал Ройзман.
О своем намерении участвовать в выборах губернатора он объявил 17 апреля.
Ранее СМИ сообщали, что Ройзман встретился с полпредом президента в Уральском федеральном округе Игорем Холманских, и тот предложил Ройзману не участвовать в губернаторских выборах.
Впоследствии мэр Екатеринбурга, комментируя публикацию, заявил, что "они не вправе мне указывать".
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