Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что на выборы губернатора Свердловской области будет выдвигаться от партии "Яблоко" . Об этом он сообщил в своем твиттере.

"Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской Области от "Яблока". Григорию Явлинскому - спасибо за позицию и поддержку", - написал Ройзман.

О своем намерении участвовать в выборах губернатора он объявил 17 апреля.

Ранее СМИ сообщали, что Ройзман встретился с полпредом президента в Уральском федеральном округе Игорем Холманских , и тот предложил Ройзману не участвовать в губернаторских выборах.

Впоследствии мэр Екатеринбурга, комментируя публикацию, заявил, что "они не вправе мне указывать".