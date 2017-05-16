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В Белом доме рассказали, о чем говорили Трамп и Лавров во время встречи
Президент США Дональд Трамп рассказал в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о террористической угрозе в контексте теракта над Синаем и призвал к совместной борьбе против терроризма, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" (ИГ*). СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах.
"Президент подчеркивал, что у нас есть здесь общий интерес, мы должны работать вместе в критически важных областях. У нас есть область сотрудничества — транснациональные террористические группировки, в особенности ИГ*. Эта организация уже сбила российский самолет и убила более 200 человек в октябре 2015 года. Вот такой был контекст разговора, и в этом контексте было полностью подходящим поделиться тем, какова угроза, в качестве основы для общих действий, координации и сотрудничества", — сказал Макмастер на брифинге в Белом доме.
Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.
Сам Трамп заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По словам Трампа, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.
Осенью 2015 года произошло крушение лайнера российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего над Синайским полуостровом из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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