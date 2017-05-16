В Белом доме рассказали, о чем говорили Трамп и Лавров во время встречи

Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" (ИГ*). СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах.

"Президент подчеркивал, что у нас есть здесь общий интерес, мы должны работать вместе в критически важных областях. У нас есть область сотрудничества — транснациональные террористические группировки, в особенности ИГ*. Эта организация уже сбила российский самолет и убила более 200 человек в октябре 2015 года. Вот такой был контекст разговора, и в этом контексте было полностью подходящим поделиться тем, какова угроза, в качестве основы для общих действий, координации и сотрудничества", — сказал Макмастер на брифинге в Белом доме.

Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.

Сам Трамп заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По словам Трампа, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.

Осенью 2015 года произошло крушение лайнера российской авиакомпании "Когалымавиа" , летевшего над Синайским полуостровом из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.

* Террористическая организация, запрещенная в России.