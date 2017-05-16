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В МИД России прокомментировали новые санкции Киева
Новые антироссийские санкции Киева вряд ли соответствуют принятым в Европе и мире принципам, пониманию основ гражданского общества, заявили в российском МИД.
Киев готов "закрыть" глаза гражданам, лишь бы скрыть альтернативную, а не нарисованную пропагандистами картину дел в стране, уверены в МИД. Москва расценивает санкции Киева, ограничивающие доступ людей к информации, как "наглое попрание общепринятых международных норм и обязательств".
В ведомстве отметили, что Киев "семимильными шагами движется к построению авторитарного государства". В МИД подчеркнули, что Москва будет "с интересом наблюдать за реакцией Запада на санкции Киева, ограничивающие людям доступ к информации".
Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц России, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела ограничительные меры в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе о расширении санкций отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования.
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