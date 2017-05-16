В МИД России прокомментировали новые санкции Киева

Новые антироссийские санкции Киева вряд ли соответствуют принятым в Европе и мире принципам, пониманию основ гражданского общества, заявили в российском МИД

Киев готов "закрыть" глаза гражданам, лишь бы скрыть альтернативную, а не нарисованную пропагандистами картину дел в стране, уверены в МИД. Москва расценивает санкции Киева, ограничивающие доступ людей к информации, как "наглое попрание общепринятых международных норм и обязательств".

В ведомстве отметили, что Киев "семимильными шагами движется к построению авторитарного государства". В МИД подчеркнули, что Москва будет "с интересом наблюдать за реакцией Запада на санкции Киева, ограничивающие людям доступ к информации".