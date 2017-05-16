ФСБ получила право изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) России правом изымать земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для государственных нужд. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу сегодня. Документ вносит в положение о ФСБ России изменение, согласно которому ведомство «принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации».

В марте Федеральная служба охраны (ФСО) России получила право принимать решения об изъятии земель для госнужд. Соответствующий запрос ФСО направила в августе прошлого года. Служба попросила разрешить ей принимать «решения об изъятии земельных участков для государственных нужд в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, соответствующих сфере ведения ФСО России». феврале право изымать земли для государственных нужд получило Росимущество

Напомним, ФСБ запросила разрешение изымать земли в прошлом году. В ведомстве объяснили необходимость новых полномочий созданием запретных зон для обеспечения обороны и безопасности страны, а также незавершенными процедурами оформления госграницы России с рядом стран.