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Путин и Макрон провели первый телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер поздравил коллегу с официальным вступлением в должность и формированием нового правительства. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Главы государств обсудили свою готовность развивать российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
«Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Подчёркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках «нормандского формата» по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе Минских соглашений», - указано в сообщении на сайте Кремля.
7 мая 2017 года Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции. 10 мая Конституционный совет провозгласил его избранным президентом Французской Республики.
14 мая бывший президент Франции Франсуа Олланд передал избранному главе государства президентские полномочия. Инаугурация Макрона состоялась в Елисейском дворце в Париже.
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