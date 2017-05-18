Путин и Макрон провели первый телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном . Российский лидер поздравил коллегу с официальным вступлением в должность и формированием нового правительства. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Главы государств обсудили свою готовность развивать российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

«Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Подчёркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках «нормандского формата» по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе Минских соглашений», - указано в сообщении на сайте Кремля.

7 мая 2017 года Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции. 10 мая Конституционный совет провозгласил его избранным президентом Французской Республики.