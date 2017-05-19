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Госдума поддержала закон об отмене решений по приему в гражданство РФ для террористов
Террористов будут лишать российского гражданства. Соответствующий законопроект приняла Государственная дума в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС.
«Вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением преступлений террористической и экстремистской направленности приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений», - говорится в пояснительной записке.
Инициаторами законопроекта стали председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, председатель профильного комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и главы всех четырех парламентских фракций. Основанием для лишения российского гражданства станет «деятельность против конституционного строя РФ», что приравнивается к «сообщению заведомо ложных сведений». Авторы законопроекта предлагают прописать данный механизм лишения гражданства в Уголовно-процессуальном кодексе России. Однако в инициативе отмечается, что речь не идет о россиянах, получивших гражданство по рождению, а лишь о тех, кто приобрел гражданство.
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