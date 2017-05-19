Госдума поддержала закон об отмене решений по приему в гражданство РФ для террористов

Террористов будут лишать российского гражданства. Соответствующий законопроект приняла Государственная дума в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС

«Вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением преступлений террористической и экстремистской направленности приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений», - говорится в пояснительной записке.