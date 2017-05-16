Захарова отметила, что ей пришли «десятки сообщений» от журналистов с вопросами о "самом главном секрете". «Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать. Их можно использовать по-разному, но читать не надо - последнее время это уже не только вредно, но и опасно», - сказала она.

Представитель МИДа заявила, что предупреждала о готовящейся «сенсации», когда американские СМИ массово возмутились из-за недопуска на встречу Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

«Задумка состояла еще и в том, чтобы разукрасить ее [сенсацию] не менее «секретными» фотографиями с прошедшей встречи, что должно было придать очередному фейку основательности и достоверности. Но эту часть плана информационной кампании мы разрушили, опубликовав фотографии так, как это положено по всем законам профессиональной этики», - подчеркнула Захарова.

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в американском правительстве, что Трамп передал Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку «информацию высшей степени секретности» о деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Газета отмечала, что сам Трамп получил эти данные от некоего партнера США в рамках договоренности по обмену разведывательной информацией. Этот партнер, как утверждает издание, запретил главе США передавать данные третьим лицам. Как утверждала The Washington Post, распространение этой информации ограничили даже среди высокопоставленных американских чиновников. Источники газеты в правительстве заявили, что поступок Трампа «ставит под угрозу сотрудничество с союзником, который имеет доступ к внутренней работе ИГ».