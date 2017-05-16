Под личным контролем: зачем Путин собирает военных и оружейников

Президент России Владимир Путин 16 мая начнет в Сочи серию спецсовещаний, посвященных развитию вооруженных сил страны. Телеканал Russia Today выяснил, какие вопросы развития российской армии стоят на повестке дня.

По данным RT, глава государства, как и на предыдущих подобных совещаниях, обсудит с высшим командным составом армии, кураторами и топ-менеджерами оборонной отрасли ход выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) и ситуацию с импортозамещением. Также будет совершен предметный разбор недостатков военной техники, выявленных во время испытаний или боевых действий.

Телеканал предполагает, что одной их приоритетных тем станет модернизация стратегических ядерных сил. В 2027 году ракетные войска будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения – «Ярсы» и шахтные установки «Сармат».

В сфере авиации ключевой потребностью РФ является реализация планов по производству стратегических ракетоносцев Ту-160М2, разработка истребителя пятого поколения Т-50 и дальнего бомбардировщика нового поколения. Предположительно, эти планы также будут обсуждаться на спецсовещаниях.

Среди проблем, которые будут подниматься на встречах с Путиным, скорее всего, окажется тяжело идущая модернизация сухопутных войск, где доля современной техники составляет 42 процента. По мнению экспертов RT, показатели тянут вниз затянувшиеся испытания танка третьего поколения Т-14. Первая партия «Арматы» поступит в армию только после 2020 года, хотя серийное производство танка началось в 2017 году.

Ранее стало известно, что у президента Владимира Путина с 16 по 20 мая запланирована серия совещаний по вопросам развития военно-промышленного комплекса. Такие мероприятия впервые прошли в 2013 году и с тех пор стали традиционно проводиться дважды в год – весной и осенью. Обычно в них принимает участие руководство Минобороны , директора ОПК и генконструкторы,

В 2016 году в числе тем этих совещаний была работа Воздушно-космических сил и Военно-морского флота в Сирии, производство образцов высокоточного вооружения и гособоронзаказ. В Кремле уже заявили, что эти же вопросы поднимут и в 2017 году.