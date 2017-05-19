«Это паранойя»: Греф прокомментировал отношение США к России

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу CNBC рассказал о своих взглядах на отношения России и США, обвинив при этом последние в «паранойе».

По словам банкира, которые цитирует РБК , «сложившаяся ситуация очень сложная. Мы видим, что существует параноидальное отношение к России и к любым контактам с Россией — настоящим или вымышленным».

На вопрос о встречах Грефа с президентом США Дональдом Трампом банкир заметил, что «это просто паранойя — предполагать, что такого рода контакты могут привести к каким-либо политическим последствиям».

Напомним, что в минувший четверг на сайте Reuters была опубликована статья, согласно которой в период президентской гонки США члены команды Трампа 18 раз связывались с представителями Кремля. При этом контакты якобы осуществлялись как через посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка, так и через кума Владимира Путина , украинского политика Виктора Медведчука

Сам Медведчук отрицал эту информацию, при этом источники Reuters добавляли, что во время контактов обсуждались вопросы американо-российских отношений, сирийская повестка и сдерживание Китая.