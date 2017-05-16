Министры иностранных дел стран ЕС высказались за продление санкций против России

«Подтверждаю, что разговор на эту тему был», — сказал министр, добавив, что дискутировать в этом вопросе не о чем. Он пояснил, что дипломаты сошлись во мнении, что поскольку Минские соглашения не выполняются, большинство выступавших по этому вопросу «решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать»

Государства-члены Евросоюза, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, увязав их со вхождением в состав Российской Федерации Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер западные страны увязывают с выполнением Москвой Минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Россия неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта, ответственность за выполнение соглашений лежит на киевских властях, а процедура воссоединения с Крымом полностью соответствовала международным нормам.