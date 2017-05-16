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Белый дом заявил, что Трамп не делился с Лавровым секретными данными
Белый дом заявил, что на встрече президента Дональда Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на прошлой неделе не обсуждались "источники, методы или военные операции" — так в администрации США отреагировали на утверждения газеты Washington Post, что Трамп поделился с Лавровым сверхсекретной информацией.
На встрече обсуждались "общие усилия и угрозы, связанные с терроризмом", говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которое приводит телеканал CNN. "Во время обмена мнениями обсуждались конкретные угрозы, но не обсуждались источники, методы и военные операции", — заявил Тиллерсон.
В свою очередь советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер в заявлении, которое также приводит CNN, заявил, что обсуждались "общие угрозы", связанные с терроризмом.
"Президент и министр иностранных дел обсудили общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации. Ни в коем случае не обсуждались источники или методы разведки, а также не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично", — говорится в заявлении Макмастера.
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