Белый дом заявил, что Трамп не делился с Лавровым секретными данными

На встрече обсуждались "общие усилия и угрозы, связанные с терроризмом", говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона , которое приводит телеканал CNN . "Во время обмена мнениями обсуждались конкретные угрозы, но не обсуждались источники, методы и военные операции", — заявил Тиллерсон.

В свою очередь советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер в заявлении, которое также приводит CNN, заявил, что обсуждались "общие угрозы", связанные с терроризмом.

"Президент и министр иностранных дел обсудили общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации. Ни в коем случае не обсуждались источники или методы разведки, а также не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично", — говорится в заявлении Макмастера.