Порошенко опасается, что Россия может применить кибервойска на Украине

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия может направить против Украины кибервойска.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия входят в пятерку стран с самыми высокоразвитыми кибервойсками.

"Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать на Украине. Уверен, что наша решительность и сплоченность не оставит им ни единого шанса", — заявил Порошенко в понедельник вечером в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV по видеовключению из Мальты.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США , проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон