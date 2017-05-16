Минэкономразвития внедряет KPI

Минэкономразвития первым из российских ведомств применит корпоративный подход к управлению. В планах ведомства — изменить систему выплаты премий своим сотрудникам, корпоративную культуру и внедрить проектный подход к работе. Всем структурным подразделениям министерства будут установлены ключевые показатели эффективности (KPI), говорится в «Публичной декларации целей и задач Минэкономразвития России на 2017 год», с которой ознакомились «Известия» . Еще одно нововведение, которое появится в Минэкономразвития, — электронное визирование документов, что существенно упростит жизнь всем работникам министерства, добавил сотрудник ведомства.

Популярный в мировой практике корпоративного управления проектный метод работы набирает популярность в правительстве. Сначала в Белом доме был создан проектный офис, затем «проектную» работу стали внедрять при реализации госпрограмм («Известия» писали об этом 4 мая 2017 года), а теперь и Минэкономразвития запустило механизм перехода на новую технологию внутренней работы.

Изменение системы мотивации сотрудников подразумевает введение ежемесячной премии, пояснил «Известиям» один из сотрудников Минэкономразвития, пожелавший сохранить анонимность. Сейчас сотрудники ведомства получают ежемесячную зарплату, квартальные премии и годовую премию. Размер премий сотрудников определяет директор департамента исходя из достижений каждого конкретного чиновника, при этом четкие критерии нигде не закреплены.

— Каждому департаменту доводится премиальный фонд в несколько миллионов рублей. Директор департамента волен распоряжаться им как пожелает. У него могут быть сотрудники, которым он начисляет премии побольше, и те, которым он начисляет премии поменьше. И это никак не контролируется, — отметил собеседник «Известий».

По данным Росстата, в прошлом году средняя зарплата в Минэке составила 112 тыс. рублей. За год она снизилась на 1,1%. Для сравнения: в Минфине чиновник в среднем получал 140 тыс. рублей и его доход за год вырос на 7%, в ФНС — 118 тыс., в Минпромторге — 83,6 тыс. Больше всего зарабатывают чиновники аппарата правительства — 228,5 тыс. рублей.

Премии в Минэке теперь будут выплачиваться «по принципу справедливости», подтвердил «Известиям» другой чиновник Минэкономразвития. В частности, предполагается, что ежеквартально теперь будет выплачиваться премия за работу с проектами, а обычная фиксированная премия будет платиться каждый месяц в дополнение к зарплате.

Еще один собеседник в финансово-экономическом блоке полагает, что внедрение KPI и других технологий управления исходит лично от Максима Орешкина , который был назначен главой Минэка осенью прошлого года. Максим Орешкин имеет богатый опыт работы как в российских ведомствах и ЦБ , так и корпоративном секторе (« ВТБ Капитал »), где подобные технологии работают давно и успешно.

Для проектной работы в министерстве создан специальный департамент проектного управления. Работать в нем будут так называемые проектные менеджеры, обладающие соответствующими компетенциями. В портфеле проектного департамента порядка 17 ключевых проектов, рассказал источник в ведомстве.

— В частности, это увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение темпов экономического роста, — привел собеседник два примера ключевых проектов ведомства.

Также до конца года в Минэкономразвития появится так называемый кодекс корпоративного управления, который будет включать в себя корпоративные ценности. Всем структурным подразделениям ведомства установят KPI. Они будут увязаны с целями и приоритетами деятельности Минэкономразвития, говорится в «Публичной декларации целей и задач Минэкономразвития России на 2017 год».

Еще одно нововведение в Минэкономразвития — переход на электронное визирование документов. Как рассказал сотрудник Минэкономразвития, электронное визирование документов хотят реализовать уже около года, для этого проводили специальное обучение сотрудников. Сейчас все документы визируются письменно, и это очень неудобно, поскольку у Минэкономразвития три здания в Москве и иногда исполнителям приходится ездить по всем этим трем зданиям, чтобы собрать подписи у соисполнителей.

— Например, заходит в Минэк документ, у которого есть один головной исполнительный департамент и два соисполнительных департамента. Головной департамент готовит проект ответа и рассылает в системе на согласование. Департаменты-соисполнители визируют его в системе. После завершения согласования главный исполнитель распечатывает лист электронного согласования и относит документ на подпись к замминистра вместо того, чтобы бегать по трем зданиям и тратить время на сбор виз, — объяснил новую процедуру источник в Минэке.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией корпоративных стратегий РАНХиГС Андрей Глушецкий сомневается, что успешные в мировых корпорациях технологии управления применимы на госслужбе.

— KPI внедряются там, где есть конкретные результаты работы. Я сильно сомневаюсь, что можно оценить результаты деятельности какого-нибудь департамента. Ну разве что KPI можно будет привязать к скорости прохождения документов, чтобы их согласовывали, например, не неделю, а три дня, — полагает Андрей Глушецкий.

Вряд ли, по его мнению, получится внедрить на госслужбе и отдельный кодекс по корпоративной культуре.

— На госслужбе возможен определенный свод правил поведения. Например, что нельзя принимать подарки дороже определенной стоимости. Но эти правила и так уже есть, — отметил он.

Научный руководитель Центра корпоративного управления НИУ ВШЭ Геннадий Константинов считает, что теоретически можно внедрить кодекс корпоративной культуры на госслужбе, но на это потребуется порядка пяти лет.

— Разработка таких кодексов — это серьезная большая работа, она требует широкого обсуждения, участия экспертов. Такие вещи должны разрабатываться качественно, это нельзя сделать быстро. Написать кодекс до конца года — это очень амбициозная цель. Думаю, этот процесс может занять лет пять, — полагает Геннадий Константинов.

Российские федеральные ведомства еще не внедряли корпоративных технологий управления. Как рассказал «Известиям» осведомленный источник на финансовом рынке, внедряет KPI по достижению таргета по инфляции Центробанк, но публично об этом пока не заявлялось.