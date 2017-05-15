В России создают базу данных о каждом жителе страны

РИА Новости В России создадут реестр со сведениями обо всех гражданах страны. Об этом сообщила директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой министерства юстиции России Александра Дронова. Ее слова передает

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — заявила Дронова.

Дронова добавила, что человек станет центральной фигурой ресурса, к которому будут «подстыковываться различные связи» о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой и другими институтами государства.