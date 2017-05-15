Вице-губернатор Петербурга ответил на претензии по газону «Крестовского»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин , курировавший достройку стадиона на Крестовском острове, ответил на претензии главы «Газпрома» Алексея Миллера относительно качества покрытия футбольного поля. Свой комментарий Албин оставил под постом общественного деятеля Ирины Лавренович в Facebook в понедельник, 15 мая.

«Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне», — написал Албин.

14 мая Миллер заявил, что футбольная арена находится в неудовлетворительном состоянии. «Удивительно, конечно, состояние поля желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — сказал Миллер, комментируя решение о переносе матча 29-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадион «Петровский».

Помощник главного тренера «Зенита» Александр Спиридон, в свою очередь, заявил, что такого плохого покрытия нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины.

10 октября 2016 года сообщалось, что Албин временно переехал из своего кабинета в городской администрации на строящуюся арену для футбольного клуба «Зенит». В одном из помещений на стройплощадке для него было организовано рабочее место. Для участия в различных заседаниях чиновник прибегал к видеосвязи.

Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ составляет около 50 миллиардов рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.