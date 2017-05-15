«Нет». Путин ушел от вопроса о выборах

ТАСС Президент России Владимир Путин заявил, что еще не пришло время отвечать на вопрос о том, будет ли он принимать участие в выборах в следующем году. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции по итогам международного экономического форума в Пекине, сообщает

Ранее Путин, отвечая на вопрос о своем участии в будущих выборах, рассказал, что для ответа требуется время.

Сегодня представитель СМИ напомнил российскому лидеру его слова и спросил о том, пришло ли время сейчас.

«Нет», - ответил Путин.

После глава государства перешел к следующему вопросу.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Предвыборная кампания начнется в декабре 2017 года.