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"Нет". Путин ушел от вопроса о выборах
Президент России Владимир Путин заявил, что еще не пришло время отвечать на вопрос о том, будет ли он принимать участие в выборах в следующем году. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции по итогам международного экономического форума в Пекине, сообщает ТАСС.
Ранее Путин, отвечая на вопрос о своем участии в будущих выборах, рассказал, что для ответа требуется время.
Сегодня представитель СМИ напомнил российскому лидеру его слова и спросил о том, пришло ли время сейчас.
«Нет», - ответил Путин.
После глава государства перешел к следующему вопросу.
Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Предвыборная кампания начнется в декабре 2017 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры партий КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" встретятся с главой государства, чтобы обсудить кандидатов. Точная дата мероприятия пока не назначена.
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