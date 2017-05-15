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Владимир Путин отказался озвучить свое решение об участии в выборах

«Нет». Путин ушел от вопроса о выборах
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Владимир Путин считает преждевременным сообщать о том, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах. На вопрос о том, не пришло ли время озвучить решение, глава государства ответил «нет».
В феврале этого года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин пока не делал никаких заявлений по поводу своего участия в президентских выборах 2018 года, предвыборная кампания пока не началась, и в Кремле сейчас другая повестка дня.
Политика
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