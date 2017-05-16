Киев навязывает альтернативу «нормандскому формату»

Киев пытается создать параллельный «нормандской четверке» формат без участия России, но с США и представителями ЕС . Об этом «Известиям» рассказали дипломатические источники на Украине. Эту инициативу украинский министр иностранных дел Павел Климкин уже обсудил с американским президентом Дональдом Трампом . А после отправился в Брюссель, где, возможно, попытается убедить европейских партнеров поддержать идею. Входить в коалицию, по мнению Киева, должны США, Германия, Франция и другие европейские страны. Москва в этом списке не значится. При этом в Верховной раде «Известиям» рассказали: несмотря на желание Киева сформировать «альтернативный формат», проблем юго-востока страны это не решит.

По словам дипломатических источников «Известий» в Киеве, Украина крайне обеспокоена слабой заинтересованностью Вашингтона проблемой Донбасса. Чтобы вовлечь США в урегулирование и перетянуть из «нормандского формата» Германию и Францию, ведутся переговоры о создании параллельной площадки. Правда, уже без России. Другое дело, что Германия и Франция вряд ли согласятся отодвинуть «нормандскую четверку» на второй план. К тому же вариант присоединения американцев к «четверке» также исключен, и не в последнюю очередь из-за позиции Берлина и Парижа, которые не хотят терять в политическом весе. Любопытно, что формирование альтернативной группы стало бы фактическим признанием Украиной того факта, что Россия — не сторона конфликта.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает: его встреча с Дональдом Трампом — «один из главных политических сигналов — реальное желание присоединиться к давлению на Россию». По его словам, в ходе беседы с американским лидером возникли «интересные идеи», которые, впрочем, надо согласовать с «партнерами» — руководством Германии и новоизбранным президентом Франции.

Однако в Верховной раде «Известиям» сообщили, что не все разделяют курс внешнеполитического ведомства страны.

— Он (Павел Климкин) делает некорректные заявления. Между Америкой и Россией есть собственные отношения, и Климкин не может их изменить или повлиять на них. Украине нужен мир. Чтобы не погибали дети, мирные жители, не рушились дома, не было переселенцев. Политический и экономический хаос можно прекратить только путем переговоров с Россией, США и Европой, — сказала «Известиям» депутат рады от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева.

По словам политолога, президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко , США хотя и будут давить на Россию, но не на украинском направлении, что бы ни говорил Павел Климкин. Это означает, что ни в «нормандском формате», ни в других параллельных структурах по Украине США участвовать не будут.

— Для них сейчас главный вопрос — как безубыточно или с минимальными потерями выйти «из Украины». Для них украинская проблема — одна из второстепенных «фишек» на мировой шахматной доске. Они уже постарались переложить ответственность за Украину на Германию. Вашингтон может вести переговоры напрямую с Москвой. А в многосторонних форматах придется учитывать пожелания своих союзников. Таким образом для американской дипломатии сужалось бы пространство для маневра. Многосторонний формат был в их интересах в 2014–2015 годах, чтобы большой компанией «давить» одну Россию, а сейчас всё изменилось, — пояснил «Известиям» политолог.

Украинская проблема на данный момент находится в тупике. Минские соглашения до сих пор не реализованы, и вина в этом лежит на Киеве. Регулярные заседания контактной группы в белорусской столице к особой конкретике не приводят: перемирие заключается и сразу же нарушается, отвод вооружений ВСУ происходит больше на словах. «Нормандская четверка», конечно, могла бы снова оказаться за столом переговоров и несколько часов подряд обсуждать урегулирование, но пока не выполнен «Минск-2», смысла в этом никто не видит. И пока не похоже, что Киев готов реализовать свою часть соглашений, а значит, имитация бурной деятельности вряд ли станет эффективным выходом из ситуации. Поэтому Украина и пытается достать из рукава «американский козырь», которого там, судя по всему, на самом деле нет.