Путин назвал источник первичного вируса недавней кибератаки

Россия не понесла существенного ущерба в результате произошедшей в мире массированной кибератаки, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Масштабная кибератака с использованием так называемого вируса-вымогателя с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

"Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило. Сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем", — отметил президент.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване.

"Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.