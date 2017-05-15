Климкин: США готовы усилить давление на РФ

«И один из главных политических сигналов — и это тоже очень важно — это реальное желание привлекаться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, я про эти интересные идеи смогу сказать только позже, когда согласуем среди всех друзей, ну и конечно любые моменты надо будет согласовать с Германией и с новоизбранным президентом Франции», - сказал Климкин.

Он отметил, что у США «есть рычаги», которые необходимо реализовывать в сотрудничестве. По словам министра, это «могут быть мощные политические месседжи».

«Конечно есть экономические рычаги давления и санкции — это только одно измерение того, что может делаться в дальнейшем… Есть и другие идеи. Можем говорить об усилении международного компонента, об усилении ОБСЕ , об усилении СММ, о создании другой миссии, которая реально будет контролировать территорию оккупированного Донбасса», — добавил Климкин.

Глава МИД Украины предположил, что «такого сигнала в Москве никто не ожидал".

Встреча Трампа и Климкина состоялась на прошлой неделе в среду, 10 мая.