Совбез отметил роль ВКС России в продвижении межсирийского диалога

Михаил Попов. Совместные действия ВКС РФ и правительственных войск Сирии против международных террористов создали благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ

В интервью газете "Красная звезда", приуроченном к предстоящему в июне 25-летию СБ РФ , Попов напомнил, что "российское решение направить в Сирию Воздушно-космические силы, в ответ на обращение руководства этой страны, было продиктовано ясным пониманием необходимости не допустить развития террористической угрозы".

"Аппарат Совета безопасности высоко оценивает скоординированные с правительственными войсками действия российской группировки войск по борьбе с терроризмом. Они нанесли международным террористическим группировкам в Сирии значительный ущерб, способствовали кардинальному перелому ситуации, создали благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога в интересах обеспечения политического урегулирования конфликта", — сказал Попов.