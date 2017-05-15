«Карусельщикам» на выборах подобрали срок

Совета Федерации Павел Крашенинников и Уголовное наказание — вплоть до лишения свободы на пять лет — может быть введено за незаконную выдачу и получение бюллетеней на выборах, если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору. Такой вариант поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ обсуждают сейчас в парламенте, рассказали «Известиям» главы профильных комитетов Госдумы Андрей Клишас . По их словам, законопроект может быть внесен в Госдуму после получения отзывов из Верховного суда и правительства.

Как пояснил «Известиям» председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сейчас уголовная ответственность предусмотрена за ряд нарушений избирательного законодательства: например, фальсификацию итогов голосования или фальсификацию избирательных документов. В то же время за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня предусмотрена только административная ответственность, напомнил он.

— Вместе с тем есть случаи, когда одно и то же лицо незаконно выдает или получает большое количество избирательных бюллетеней. А после того как эти правонарушения пресекаются, его привлекают к административной ответственности с наказанием в виде незначительного штрафа. Предлагаемый проект федерального закона призван пресечь такую практику и в определенной степени повысить прозрачность выборов, — подчеркнул сенатор.

Председатель думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников ( «Единая Россия» ) пояснил «Известиям», что обсуждается уголовная ответственность за незаконную выдачу и получение избирательных бюллетеней.

— Наказание будет предусмотрено как для членов избирательной комиссии, так и для тех, кто незаконно голосовал. По принципу коррупционности — для тех, кто дал, и для тех, кто взял, — объяснил Павел Крашенинников, отметив, что возможны различные санкции — как штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, так и принудительные работы.

Он добавил, что обсуждается и вариант наказания в виде лишения свободы до пяти лет, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Такая мера будет грозить организаторам так называемых каруселей на выборах, когда граждан возят по участкам и дают голосовать по несколько раз. Два собеседника «Известий» в парламенте пояснили, что для «рядовых» участников «карусели» максимальный срок будет составлять четыре года лишения свободы.

Павел Крашенинников отметил, что вопрос о том, когда будет наступать административная, а когда уголовная ответственность, еще обсуждается. Андрей Клишас добавил, что предусматривается введение уголовной ответственности за незаконную выдачу и незаконное получение избирательного бюллетеня, если эти деяния совершены три и более раз в ходе одного и того же голосования.

— Мы понимаем, что член избирательной комиссии может ошибиться, выдав повторно бюллетень без соблюдения необходимых процедур, — тогда он будет привлечен к административной ответственности. Но если умыслом лица охватывается систематическая незаконная выдача или получение бюллетеней, подрывающая конституционную основу выборов, тогда оно должно понести более строгую, уголовную ответственность, — объяснил он.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что уголовное наказание для организаторов «каруселей» — еще один шаг к повышению доверия к выборам.

— Доверие к выборам растет. Надо поддерживать этот процесс, ужесточая наказание для махинаторов, — отметил он.

— Если бы речь шла о том, что людей поймали, а наказание им вынесено слишком мягкое, было бы больше резона вводить уголовную ответственность. И к административной-то ответственности никого не привлекают, и есть опасения, что и к уголовной не будут, — уточнил Аркадий Любарев.