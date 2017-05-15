Климкин рассказал о желании США давить на Россию

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал «ТСН-Украина», что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсуждал рычаги давления на Россию и понял, что в Вашингтоне есть «реальное желание» и рычаги для системного противодействия «угрозе».

Климкин пояснил, что «это могут быть мощные политические месседжи», упомянув саммит НАТО и саммит G7. По его мнению, давление на Россию должно быть реализовано в сотрудничестве и на основе солидарности с Евросоюзом , с другими странами большой семерки». «Конечно есть экономические рычаги давления и санкции — это только одно измерение», — добавил украинский министр.

Климкин упомянул «интересные идеи», которые также стали темой обсуждения с Трампом, но не раскрыл их суть, сославшись на необходимость согласовать их с друзьями Киева: Германией и с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном

«Есть и другие идеи. Можем говорить об усилении международного компонента, об усилении ОБСЕ , об усилении СММ, о создании другой миссии, которая реально будет контролировать территорию оккупированного Донбасса», — сказал Климкин.

Кроме того, министр поделился своим видением реакции Кремля на его встречу с Трампом. «Такого сигнала в Москве никто не ожидал, и в этом его дополнительная ценность», — уверен глава МИД Украины. По его словам, «смысл сигнала» в том, что «все прекрасно понимают, что это (Россия — прим. Ленты.ру ) не просто какая-то угроза, это такая угроза, которой нужно системно противодействовать».

12 мая президент США выложил в Twitter фото со встреч с министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Климкиным, призвав строить мир.

Трамп принял Климкина 10 мая. В посольстве Украины в США по итогам визита главы МИД в Вашингтон сообщили, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Пользователи соцсетей затем посмеялись над снимками Климкина с президентом США.